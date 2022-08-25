Erdoğan eski sırdaşı Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'ya zor soru

Erdoğan'ın eski doktoru, eski danışmanı ve 22. Dönem AKP Balıkesir eski Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir mesaj yayınladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Saros' göndermesinde bulunan Çömez, ''Haklarında işlem yaptın mı?'' diyerek Süleyman Soylu'ya 4 kritik soru sordu.

Öte yandan Turhan Çömez, Soylu'nun ''Türkiye’de FETÖ’cülerin desteklediği, Sorosçuların kurduğu partiler var'' sözlerini de hatırlattı.

İşte Çömez'in tweetinin tamamı:

''Soylu, “Türkiye’de FETÖ’cülerin desteklediği, Sorosçuların kurduğu partiler var.”

Bu partiler FETÖ’ye ne isterse veriyorlar mı?

Parti liderlerinin Soros’la toplantı yaparken çekilmiş fotoğrafları var mı?

Hangi partiler bunlar?

Haklarında işlem yaptın mı?''