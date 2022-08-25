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  • Erdoğan eski sırdaşı Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'ya zor soru

Erdoğan eski sırdaşı Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'ya zor soru

Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çö mez, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 14:11
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 17:09
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Eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya zor soru

Erdoğan eski sırdaşı Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'ya zor soru
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Erdoğan'ın eski doktoru, eski danışmanı ve 22. Dönem AKP Balıkesir eski Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir mesaj yayınladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Saros' göndermesinde bulunan Çömez, ''Haklarında işlem yaptın mı?'' diyerek Süleyman Soylu'ya 4 kritik soru sordu.

Öte yandan Turhan Çömez, Soylu'nun ''Türkiye’de FETÖ’cülerin desteklediği, Sorosçuların kurduğu partiler var'' sözlerini de hatırlattı.

İşte Çömez'in tweetinin tamamı:

''Soylu, “Türkiye’de FETÖ’cülerin desteklediği, Sorosçuların kurduğu partiler var.”
Bu partiler FETÖ’ye ne isterse veriyorlar mı?
Parti liderlerinin Soros’la toplantı yaparken çekilmiş fotoğrafları var mı?
Hangi partiler bunlar?
Haklarında işlem yaptın mı?''

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halük ülkü
25.08.2022 15:42
soylu bu sorulara nasıl cevap versin hepsi birden sorulmaz ki! tek tek sorulda düşünmeden cevap veremez.soylu da da düşünmekten başta saç kalmamış  
 
Millet
25.08.2022 15:35
Oktay Vural vay cumhur ittifakına laf etti kaç gündür haber adam siyaset kadar medyada halkı kutuplaştırıyor demiş medya özgür olmalı yandaşı olduğu siyaset için yalan haber kutuplaştırma yapmamalı  
 
Musa Eroğlu
25.08.2022 15:26
Aşağıdan yukarıdan yolun sonu göründü gidiyorlar  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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