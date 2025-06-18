Eski milletvekiline tüm suçlamalardan beraat!

Halkların Demokratik Partisi'nin eski milletvekili, ikinci Kobani davasında yargılanıyordu. Kaya hakkında tüm suçlardan beraat kararı çıktı.

Hüda Kaya hakkında, IŞID'in 2014 yılında Kobani’ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim'de düzenlenen protestolar gerekçe gösterilerek dava açılmıştı. "İkinci Kobani Davası”nın duruşması bugün Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülü.

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Duruşmaya Hüda Kaya, Çanakkale’den SEGBİS aracılığıyla katıldı.

TÜM SUÇLAMALARDAN BERAAT

İddia makamı, birleşen ve ana dosyalarda yer alan suçlamalar için Kaya, hakkında ceza talebinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme, Hüda Kaya'nın tüm suçlardan beraatına karar verdi.

Öte yandan, birleşen dosyalardan birinde yer alan “propaganda” suçlaması için de “yasama sorumsuzluğundan ceza verilmesine yer olmadığına” karar verdi.

"İkinci Kobani Davası" kapsamında Hüda Kaya, 2023 Kasım ayında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, geçen sene ise tahliye edilmişti.

Dava kapsamında Kasım 2023'te İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Hüda Kaya, geçen sene tahliye edilmişti.