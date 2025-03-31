Eski milletvekilinin otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsü öldü. Ev hapsi aldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eski milletvekilinin otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsü öldü. Ev hapsi aldı

Bandırma'da eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın otomobiliyle çarptığı 73 yaşındaki motosiklet sürücüsü Adnan Kozan hayatını kaybetti. Yılmazyıldız'a ev hapsi cezası verildi.

Balıkesir Bandırma'da 20 ve 21'inci Dönem Doğru Yol Partisi'nden Balıkesir Milletvekili olarak görev yapan İlyas Yılmazyıldız, otomobiliyle seyir halindeyken bayram dolayısıyla mezarlığa ziyarete giden 73 yaşındaki Adnan Kozan'ın kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

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73 YAŞINDAKİ ADAM ÖLDÜ

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adnan Kozan, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kozan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

EV HAPSİ ALDI

Kazanın ardından polis ekipleri eski milletvekili Yılmazyıldız'ı gözaltına alırken, adliyeye sevk edilen Yılmazyıldız'a çıkarıldığı mahkemede ev hapsi cezası verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, Adnan Kozan'ın cenazesi, kesin ölüm raporunun düzenlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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