Eski milli futbolcu Ersen Martin'in yaşam mücadelesi sürüyor. Herkes ona sırtını döndü

Aort damarının yırtılması sebebiyle uzun bir süredir hastanede tutulan eski milli futbolcu Ersen Martin yaşam savaşı vermeye devam ediyor. Ancak oyuncunun masraflarının oldukça yüksek olmasına rağmen ne Türkiye Futbol Federasyonu, ne Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği bir yardımda bulunuyor.

Eski milli futbolcu Ersen Martin'in yaşam mücadelesi sürüyor. Herkes ona sırtını döndü

Kariyerinde Milli Takım, Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen eski futbolcu Ersen Martin zor günler geçiriyor.

Aort damarının yırtılması nedeniyle 22 Şubat’tan bu yana hastanede kalan ve ‘yaşaması mucize’ denilen 42 yaşındaki eski futbolcu Bursa Romatem Hastanesi’nde, bakım altına alındı.

Hastane masraflarının çok yüksek olmasına rağmen ne Türkiye Futbol Federasyonu, ne Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği oyuncuya herhangi bir yardımda bulunuyor.

Martin’in yakınları, futbolcunun daha önce beraber oynadığı takım arkadaşlarına da haber verdiklerini ancak dönüş alamadıklarını ifade ediyor.

Eski milli futbolcunun ismini vermek istemeyen yakın bir arkadaşı “Bizler imkanlarımız ölçüsünde destek oluyoruz ama bir yere kadar... En azından eski kulüplerinin yardım elini uzatmasını bekliyoruz” dedi.

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