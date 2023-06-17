Eski milli futbolcu Vahit Kolukısa hayatını kaybetti

Bursaspor'da uzun süre forma giyen eski milli futbolcu Vahit Kolukısa vefat etti.

Eski milli futbolcu Vahit Kolukısa hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Vahit Kolukısa'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi ikindi namazını müteakip Bursa Ulu Camii'nden kaldırılacaktır. Merhum Vahit Kolukısa'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Bursaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İkisi A Milli Takım, ikisi de 18 Yaş Altı Milli Takım olmak üzere 4 müsabakada ay-yıldızlı formayı giyen Vahit Kolukısa, 9 sezon boyunca futbol oynadığı Bursaspor'un yanı sıra İzmirspor, Beylerbeyi ve Beykozspor'da da görev yapmıştı. (AA)

Öne Çıkanlar
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Son Haberler
Hacı adaylarının sayısı 500 bini geçti Dünya
Hacı adaylarının sayısı 500 bini geçti
Marmara Denizi'nde 4 metrelik tehlike Güncel
Marmara Denizi'nde 4 metrelik tehlike
Abdülbaki Medrese ahırında asılı halde bulunmuştu. Gözaltına alınan isim serbest bırakıldı Güncel
Abdülbaki Medrese ahırında asılı halde bulunmuştu. Gözaltına alınan isim serbest bırakıldı
Maskelenmiş depresyon nedir? YKS TYT’de çıkan maskelenmiş depresyon ne demek? Keşfet
Maskelenmiş depresyon nedir? YKS TYT’de çıkan maskelenmiş depresyon ne demek?
Burak Özçivit'e dev teklif. İlk kez dijitalde yer alacak Magazin
Burak Özçivit'e dev teklif. İlk kez dijitalde yer alacak
Viteste unuttuğu traktör canını aldı Güncel
Viteste unuttuğu traktör canını aldı