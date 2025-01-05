Eski milli kaleci hayatını kaybetti. Bir dönem Fenerbahçe forması giymişti

Bir dönem İstanbulspor, Fenerbahçe ve Mersin İdman Yurdu formaları giyen eski milli kaleci Yılmaz Urul 82 yaşında hayatını kaybetti. Urul’un cenazesi bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eski Topkapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 1942 doğumlu Urul, A Milli Takım formasını 3 defa giymişti.

TFF, internet sitesinden Urul için başsağlığı mesajı yayınladı. Urul’un cenaze programını duyuran TFF, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Futbol Takımımızın eski kalecisi Yılmaz Urul'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullanarak ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı diledi.