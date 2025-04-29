Eski milli takım judo antrenörü evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Eski milli takım judo antrenörü evinde ölü bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 51 yaşındaki eski milli takım judo antrenörü emekli öğretmen, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Seydişehir'de 51 yaşındaki eski milli takım judo antrenörü emekli öğretmen, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, Alaylar 2 Mahallesi'nde meydana geldi. Edinlen bilgiye göre, mahalle sakinleri eski milli takım judo antrenörü emekli öğretmen Armağan G.'nin (51) ikamet ettiği evden gelen silah sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Armağan G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Armağan G.'nin yanında pompalı tüfek bulunduğu belirlendi. Armağan G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Eski milli takım judo antrenörü evinde ölü bulundu
Eski milli takım judo antrenörü evinde ölü bulundu