Dünya Baltacıoğlu hayatını kaybetti

Voleybol dünyasının ünlü ismi Dünya Baltacıoğlu'nun hayatını kaybettiği bildirildi.

Baltacıoğlu, voleybol oynamış, TV programı yapmış ve yorumlarda bulunmuştu.

Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldızlarından Eda Erdem, "Metin abinin acısı tazeyken, bugün de Dünya Baltacıoğlu’nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Dünya abiye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm voleybol camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.