Eski MİT Başkanı Sönmez Köksal, Bahçeli'nin "kurucu önder" tanımlamasındaki şifreyi çözdü!

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sönmez Köksal, T24 yazarı Cansu Çamlıbel’e ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine dair gerçekleştirdiği değerlendirmelerde çarpıcı sözlerde bulundu. Sönmez Köksal, “Bugün artık Öcalan ‘kurucu önder’ olduktan sonra onların Türkiye’de siyaset yapmamaları söz konusu olmaz” dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başına askerlerden sonra getirilen ilk sivil müsteşar olan emekli Büyükelçi Sönmez Köksal, T24’e konuştu. Köksal, gündeme dair çarpıcı ifadelerde bulundu. Köksal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’e davet edip başlattığı süreçte bebek katili Öcalan’a ‘kurucu önder’ tanımlaması yapmasını eleştirerek, “Türkiye'deki siyaset nereye evrilecek ona göre belirlenir. Onların da yeri olabilir tabii. Ona karşı değilim. Öcalan artık bugün ‘kurucu önder’ diye tanımlandıktan sonra onların Türkiye'de siyaset yapamamaları söz konusu olmaz. Düşünsenize Öcalan devleti yönetenler nezdinde ‘bebek katili’ değil. O öyle olmadığına göre onun emrindeki kimseler de ‘bebek katili’ durumunda öncelikle olamazlar” ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli’nin açılımına dair değerlendirmelerde bulunan Köksal, “Evet, tabii tabu kırıldı. Tabularla siyaset oluşturmak mümkün değil. Bu tür konuların çözümü tabuların kırılmasıyla başlar” yorumunu yaptı.

“1995 ve 1996’da Öcalan’a MİT’in düzenlediği ama başarısız olduğu iki operasyon var; Mercedes ve Yıldırım. Neden başarısız olmuştunuz?” sorusuna “Her şeyi anlatmam mümkün değil. Ama şunu anlatayım sadece çünkü bu basına da yansıdı. Birileri dönemin siyasi çevrelerinin aklına “Öcalan yakalansın, demir parmaklıklar içine konup halka teşhir edilsin” gibi bir fikir sokuyor. Yani Öcalan Taksim’de teşhir edilecek, böylece seçim kazanılacak” yanıtını verdi.

“Öcalan ölseydi, sonucu ne olurdu? Türkiye ne kazanmış olurdu?” sorusuna da yanıt veren Köksal, “Seçim kazandırırdı” dedi.