Eski MKE Başkanı tutuklandı: 'Suç örgütü üyeliği' suçlaması ile gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Sayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında suç örgütüyle bağlantısı olduğu belirlenen İsmet Sayhan, 24 Ağustos tarihinde Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Sayhan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından, “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri amacı dışında kullanmak, hile ile elde etmek ve tahrip etmek” suçlamasıyla hâkim karşısına çıkarılan Sayhan, tutuklama kararıyla cezaevine konuldu.