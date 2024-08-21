Eski model 76 yaşında vefat etti

Wevelsiep bir süre önce felç geçirdi, aynı zamanda damarları tıkalıydı.

Felix Slováček sırf yakın ilişki içinde olduğu kızı yüzünden olsa bile boşandıktan sonra ilk karısıyla iyi geçiniyordu.

Slováček'in Dáda Patrasová ile ikinci evliliğinden itibaren Felix adında bir oğlu ve Anička adında bir kızı bulunuyor.

Slováček , Bleska'ya Pazar günü eski karısını hastanede ziyaret ettiğini ekledikten sonra onun ölümü hakkında “Kırk yıl önce ayrılmamıza rağmen onu hala çok sevdiğimi söylemeliyim. Onunla çok güzel anlar yaşadık ve en önemlisi o anlar bize kızımız René'i armağan etti. Çok üzgünüm" diye konuştu.