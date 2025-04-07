Eski Mossad yetkilisinden çarpıcı uyarı ‘Türkiye ile çatışma kaçınılmaz ABD’den yardım istenmeli’

Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip olduğuna dikkat çekti.

TÜRKİYE-İSRAİL GERİLİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Eski Mossad Terörle Mücadele Daire Başkanı Oded Eilam, Israel Hayom gazetesinde yayınlanan yazısında Türkiye ile İsrail arasında Suriye'de yaşanabilecek bir çatışma riskine dikkat çekti. Eilam, "İsrail odağını değiştiriyor, çarpışmadan korkuyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ KAPASİTESİNE VURGU

Yazısında Türkiye'nin askeri gücünü analiz eden Eilam, "Türkiye NATO'daki en güçlü ikinci orduya sahip. İstihbarat ve hava yetenekleri İran'dan çok daha üst düzeyde olan iyi donanımlı bir ordu" değerlendirmesinde bulundu.

SURİYE'DEKİ TÜRK ASKERİ VARLIĞI ENDİŞESİ

Eilam, İsrail'in Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kuracağı yönündeki iddialardan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin kuzey sınırına yakın konuşlanmasından büyük endişe duyduğunu belirtti. Özellikle Türkiye'nin Suriye'ye F-16 filosu ile HİSAR ve S-400 hava savunma sistemleri yerleştirme ihtimalini "en endişe verici senaryo" olarak nitelendirdi.

"ÇATIŞMA KAÇINILMAZ" UYARISI

"İsrail'in Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmesi artık teorik bir senaryo değil" diyen Eilam, "çatışmanın olup olmayacağı değil, ne zaman yaşanacağı merak konusu" ifadelerini kullandı. Eilam, Türkiye'nin artık Suriye'de "misafir değil, ev sahibi" olduğunu vurguladı.

ABD'DEN MÜDAHALE ÇAĞRISI

ABD'nin Türkiye'nin bölgedeki etkinliği konusunda sessiz kaldığına dikkat çeken Eilam, "İsrail, Washington'u kolları sıvamaya ve derhal olaya müdahil olmaya çağırmalıdır" çağrısında bulundu. Eilam'a göre dengeyi sadece ABD gibi bir süper güç bozabilir.

İSRAİL'İN SURİYE OPERASYONLARI

İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerine de değinen Eilam, son dönemde Hama Havalimanı, T4 Askeri Havaalanı ve Şam'daki hedeflere düzenlenen hava saldırılarına atıfta bulundu. Suriye resmi ajansı SANA'nın raporlarına göre, İsrail'in Dera'ya yönelik saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetmişti.