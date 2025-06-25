Eski muhtar arı öldürdü

Kaynak: İHA
Eski muhtar arı öldürdü

Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nin eski muhtarı Hasan Yamaç, dün akşam arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Arıcılıkla uğraşan ve Çamlıca mahallesinde 2009-2019 yılları arasında muhtarlık yapan Hasan Yamaç (73), kovanlarının bulunduğu alanda çalışırken arı sokması sonucu rahatsızlandı.

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Yakınlarının durumu fark etmesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ancak Yamaç, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Evli ve 5 çocuk babası olan Hasan Yamaç, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çamlıca Köyü mezarlığında defnedilecek.

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