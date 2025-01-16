Eski muhtar, eşini pompalı tüfekle öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Atalar Mahallesi’nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre mahallenin eski muhtarı 85 yaşındaki Ali Kaya, henüz bilinmeyen nedenle evinde uyuyan 80 yaşındaki eşi Latife Kaya’ya pompalı tüfekle ateş etti.

Latife Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Latife Kaya’nın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, Ali Kaya gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.