YENİÇAĞ - Edirne / Ömer Ergin

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Şehitler Köyü'nde meydana gelen olayda eski köy muhtarı Alaaddin Yaman (55), silahla vurularak öldürüldü.

Olay akşam saatlerinde meydana geldi.

Aynı köyden Fethi Aktaş (58), köy meydanında Alaaddin Yaman ile karşılaştı. Burada bilinmeyen bir nedenle tartışan Aktaş, yanında bulunan silah ile ateş ederek Alaaddin Yaman'ın ölümüne sebep oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından Alaaddin Yaman'ın olay yerinde öldüğü belirlendi.

Hastane morguna kaldırılan maktulün cinayet zanlısı jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay; köy halkında ve çevrede büyük üzüntü yarattı.

Son günlerde peşpeşe bölgede yaşanan cinayetler vatandaşlar tarafından hayretle karşılandı.