Eski muhtarı sokak ortasında 4 yerinden bıçakladı

Olay, saat 16.30 sularında Safranbolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Sadri, Artuç Caddesi’nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre aralarında anlaşmazlık bulunan İsmetpaşa Mahallesi eski Muhtarı Ercan Türe, Koray S. ile caddede karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Koray S., yanındaki bıçakla Ercan Türe’yi 4 yerinden yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Koray S.’nin elindeki bıçağı alarak etkisiz hale getirdi.

Yaralanan Ercan Türe ise sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Koray S. gözaltına alındı.