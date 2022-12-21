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Eski NBA yıldızından kokain itirafı: Eşim ve metresim

Los Angeles Lakers'ın eski yıldızı Lamar Odom, TMZ'ye çarpıcı açıklamalar yaptı. ABD basını şok itiraflarla sarsıldıç.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 21:57
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Eski NBA yıldızı: Khloe eşimdi, kokain metresim

Eski NBA yıldızından kokain itirafı: Eşim ve metresim
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43 yaşındaki Lamar Odom, "Khloe Kardashian benim eşimdi, kokain ise metresimdi." sözleriyle dikkat çekti.

Odom, 2015 yılında dibe vurmuş ve aşırı uyuşturucu, alkol ve cinsel ilişki nedeniyle komaya girmişti. Khloe Kardashian'ın bu problemlerden haberinin olduğunu söyleyen Odom, "Kokain, evliliğimin bir parçasıydı. Khloe'ye söylemiştim. Biliyordu. Böyle bir şeyi sonsuza kadar saklayamazdım zaten. Ona anlattıktan sonra benim yanımda durmayı tercih etmişti. Komaya girdim ama mucize eseri hayatta kalabildim. Bu tip şeyler çılgıncadır biliyorsunuz." açıklamasını yaptı.

1999 NBA draftında 4. sıradan seçilen Lamar Odom; LA Clippers, Miami Heat, LA Lakers, Dallas Mavericks, LA Clippers ve son olarak 2014 senesinde kısıtlı bir süre için İspanyol ekibi Baskonia'nın formasını giydi.

2009 ve 2010'da NBA şampiyonlukları yaşayan Odom, 2011'de NBA'in En İyi Altıncı Adam ödülünün sahibi olmuştu.

Odom, NBA kariyeri boyunca 13.3 sayı, 8.4 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakaladı.

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