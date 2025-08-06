Eski nişanlıdan şok şikayet! Kamyonet otoparka çekildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eski nişanlıdan şok şikayet! Kamyonet otoparka çekildi

Antalya’da eski nişanlısıyla ortak aldığı kamyoneti kullanan G.U., polis tarafından durduruldu. Polis, aracın çalıntı olduğunu bu nedenle işlem yapılacağını söyledi. Polis yasal işlemi başlattı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre G.U., evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısıyla birlikte kamyonet satın aldı. Resmi işlemler sırasında aracın tescili, G.U.'nun nişanlısının üzerine yapıldı. Bir süre sonra çiftin nişanı bozulunca, ortak aldıkları kamyonet yüzünden anlaşmazlık yaşandı. G.U. aracı kullanmaya devam ederken, eski nişanlısı ise polis merkezine giderek, kamyonetin çalındığını iddia etti.

'TRAFİKTE ÇEVRİLDİ, ARACI OTOPARKA ÇEKİLDİ'

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, 07 BNP 943 plakalı kamyonetin bilgilerini sistem üzerinden takip altına aldı. G.U., akşam saatlerinde Batı Çevre Yolu üzerinden Döşemealtı yönüne doğru seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kimlik ve plaka sorgulamasında, kamyonetin çalıntı kaydı olduğu görüldü. Ekipler, aracı bulunduğu noktada bağlayarak çekiciyle otoparka götürdü. G.U. gözaltına alınmazken, araçta herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

'ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMESİNİ İSTEDİ'

Yaşanan durum karşısında şaşkınlık yaşayan G.U., olay yerinde polis ekiplerine aracı birlikte aldıklarını, şikayetçinin eski nişanlısı olduğunu belirtti. Durumun tamamen kişisel bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını iddia eden G.U., şikayetin geri çekilmesi için eski nişanlısına ulaşmaya çalıştı.

Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Eski nişanlıdan şok şikayet! Kamyonet otoparka çekildi

Eski nişanlıdan şok şikayet! Kamyonet otoparka çekildi

Eski nişanlıdan şok şikayet! Kamyonet otoparka çekildi

Eski nişanlıdan şok şikayet! Kamyonet otoparka çekildi

Eski nişanlıdan şok şikayet! Kamyonet otoparka çekildi

Eski nişanlıdan şok şikayet! Kamyonet otoparka çekildi

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