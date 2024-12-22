Eski nişanlısı hemşire Merve'yi öldüren astsubay, intihar etti

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesine bağlı Menteş Mahallesinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Hakkari’de görev yapan Astsubay Ertay Duru, Mersin Şehir Hastanesi Doğum Servisinde hemşire olan, ayrıldığı nişanlısı Ayşe Merve Sağ’ın kullandığı otomobili, evinin olduğu yere kadar kendi aracıyla takip etti. Ertay Duru, eski nişanlısı Merve Sağ’ın park ettiği otomobiline binip, konuşmaya çalıştı.

Ancak ikili arasında bir süre sonra tartışma çıkarken Ertay Duru, araçtan inmeye çalışan eski nişanlısını tabancayla vurdu. Ertay Duru, daha sonra aynı tabancayla kendini de vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekiplerinin ilk kontrolünde ikisinin de yaşamını yitirdiği tespit edlidi.

Astsubay Ertay Duru ve hemşire Merve Sağ’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin sonrasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.