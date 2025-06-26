Eski nişanlısını karnındaki bebeği ile öldürdü! İstismara uğradığını öğrendiğinde nişanı bozdu

Kaynak: DHA
Eski nişanlısını karnındaki bebeği ile öldürdü! İstismara uğradığını öğrendiğinde nişanı bozdu

İstanbul Sarıyer’de vahşi bir cinayet işlendi. 18 yaşındaki Oya Budak eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürüldü. 18 yaşındaki Budak’ın cinsel istismara uğradığı ve 5,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yakaladığı katil zanlısı Samet T.’nin Budak’ın istismara uğrayıp hamile kaldıktan sonra nişanı bozduğu öğrenildi.

İstanbul Sarıyer'de, 5 buçuk aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. tarafından silahla göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Budak, kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi. Otomobille kaçan Samet T. ise Sarıyer polisi tarafından Kağıthane'de yakalandı. Öte yandan Oya Budak'ın, 6 ay önce cinsel istismara uğrayıp hamile kaldığı ve bu yüzden Samet T. ile nişanının bozulduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Samet T. (19) ile Oya Budak, bir süre önce nişanlandı. Ancak, bu süreçte Oya Budak'a ismi öğrenilemeyen bir kişi cinsel istismarda bulundu, Budak hamile kaldı. Bunu öğrenen Samet T., Budak ile olan nişanını bozdu.

BULUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI, KURŞUN YAĞDIRDI

Samet T., Oya Budak'ı dün saat 23.00 sıralarında Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ne konuşmaya çağırdı. Oya Budak, buluşmaya üvey kardeşi D.C. (13) ile birlikte geldi. Burada çıkan tartışmada, yanında getirdiği tabancasını çeken Samet T., 5 buçuk aylık hamile Budak'a ateş etti. Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı. Samet T. ise babasına ait olan 34 ES 1380 plakalı araçla kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Oya Budak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Burada ameliyata alınan Budak, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.

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ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, şüpheli Samet T.'nin Kağıthane'de olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Samet T., olaydan kısa süre sonra, gece saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan Samet T. emniyete götürüldü.

Öte yandan, Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunan kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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