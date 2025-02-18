Eski nişanlısını pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eski nişanlısını pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti

Nevşehir'de kepçe operatörü 26 yaşındaki Mustafa Baltaş yaklaşık 2 ay önce ayrıldığı nişanlısı 21 yaşındaki Beyza Akdoğan'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra kendisini de öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Cevherdudey Mahallesi Yasemin Sokakta gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre nişanlı olan Beyza Akdoğan ile Mustafa Baltaş, yaklaşık 2 ay önce ayrıldı.

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Kepçe operatörü Mustafa Baltaş, akşam saatlerinde eline aldığı pompalı tüfekle ayrıldığı nişanlısının adresine gitti. Beyza Akdoğan'ın ailesinin olmadığı sırada eve giren Baltaş, çıkan tartışma sonucu eski nişanlısını pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşledi.

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SİLAH SESLERİ DUYAN KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akdoğan ve Baltaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Eski nişanlı çiftin cenazesi otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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