Eski nişanlısını vurdu 14 gün sonra teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eski nişanlısını okul önünde silahla yaralayan Hakan Mahim (33), olaydan 14 gün sonra adliyeye giderek teslim oldu.

Mahim çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, 2 Haziran günü saat 12.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki İshakpaşa İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Mahim, sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y. (29) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mahim, yanında bulunan tabancayla Asel Y.’nin sağ bacağına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yaralanan kadın yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Asel Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Tedavisinin ardından üç gün sonra taburcu edildi.

Kaçan şüpheli Hakan Mahim, olaydan 14 gün sonra İnegöl Adalet Sarayı’na giderek, savcılığa teslim oldu. Mahim, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.