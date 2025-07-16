Eski Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın'dan tepki!

Ali Yazan/ Ordu /Yeniçağ

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve eski Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

Paylaşımında milletvekillerine, belediye başkanlarına, bürokratlara ve siyasi parti temsilcilerine çağrıda bulunan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Lütfen yapmayın! Hadi düğün, şenlik, sünnet fotoğraflarınızı paylaşıyorsunuz, ama cenaze fotoğraflarını bari paylaşmayın ya. İl müftüsü bile kıldıracağı namaz için yanında fotoğrafçı taşır hale gelmiş. Bu nasıl bir katılık, kabalık, vicdansızlık… İnsan anasını, babasını, evladını, eşini kaybetmiş; yememiş, içmemiş, uyumamış, üstü başı dağınık. Sizin çirkin ego pozlarınızın malzemesi olmayı neden istesin?”

Yalçın, habersiz çekilen fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının da mahremiyeti ihlal ettiğini belirterek, açık bir uyarıda bulundu:

“İnşallah yakın zamanda bir cenazem olmaz. Ama bu günden söylüyorum: Olursa cenazeme fotoğraf çektirmeye gelecek olan varsa gelmesin kardeşim. Gelmesinnn! Ayıptır yaa…”

Rıdvan Yalçın’ın bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı da cenazelerde yapılan ölçüsüz paylaşımlara dikkat çekti.

Cenaze gibi mahrem ve duygusal anlarda daha hassas olunması gerektiği yönündeki çağrılar, kamuoyunda karşılık buldu.