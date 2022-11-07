﻿Eski otomobillerde bulunan intihar kapısı nedir? İlk intihar kapısı nasıl oluştu

Arabalara artık binerken kapı kolunu çekip ön lastiğin yanındaki menteşelerle kapının açılmasını sağlayıp, direksiyona geçerek bu aşamaları tamamladıktan sonra sürüşe başlayabiliyoruz.

Bu menteşelerin neden her zaman aynı yerde durduğunu bazı kullanıcılar sorgulamış ve ilginç bir sonuca ulaşmıştır. 1950'lerin Mercedes-Benz 300 SL'si gibi martı kanatlı kapılar üstte yer alan menteşelere sahipti, bu kapılar yukarı kalkar ve bir martının kanatları gibi görünürdü. Ayrıca Lamborghini'nin kullandığı gibi önde menteşesi olan ancak her zamanki gibi açılmak yerine yukarı doğru kayarak önünüzden çekilen "makaslı kapılar" da yer almaktaydı.

"İNTİHAR KAPILARI"NIN ÇIKIŞ NOKTASI NEYDİ?

İkinci Dünya Savaşı'ndan önce, Amerika Birleşik Devletleri'nde arka kapıların menteşelerinin arka lastiklerin yanına yerleştirildiği bir moda bulunmaktaydı. Bu kapılar "geriye doğru" açılır ve arkadan menteşeli kapılar, yolcunun araca girip çıkmasını kolaylaştırırdı. Halk arasında "intihar kapıları" olarak alınırdı ve bunun nedenini kimse bilmiyordu. Tahmin edilebileceği gibi birçok teori bulunmaktaydı.

Bazı kişiler, arkadan menteşeli kapıların sonuna kadar kilitlenmediyse, hızlı giderken açılabileceği belirtilmişti. Arka koltukta, kapıyı kapatmak için kapı koluna ulaşmaya çalışan pek çok kişinin arabadan düşebileceği iddia edilmekteydi. Fakat zamanla bu ihtimal kişilere şüpheli görünmeye başladı, çünkü bu intihardan çok kaza sonucu bir ölüm olmaktaydı.

Bir teoriye göre, kaldırım kenarına park ederken sokak tarafında arka koltuktan kalkan birinin karşıdan gelen bir arabanın kapıya çarpmasıyla ezilebileceği belirtildi.

İntihar kapıları, yüzyılın ortalarında Ford, Lincoln ve Mercury otomobillerinin tasarımlarında yer almaktaydı. 1960'ların Lincoln Continental'i, merkezden açılan kapıları ile oldukça bilinir haldeydi.

2019 ve 2020'de Continental, intihar kapıları olan sınırlı bir üretim yapmaktaydı.

ROLLS-ROYCE "İNTİHAR KAPISINI" HALA KULLANMAYA DEVAM EDİYOR

Arkadan menteşeli kapılar şu anda Rolls-Royce da yer alıyor. Firma, dört kapılı sedanlarında halen bu kapıları kullanmaya devam ediyor. Bu lüks otomobillerde tasarımın temelini, bir şoförün arka kapıyı dışarıdan açarak yolcuların daha kolay ve zarif bir şekilde inmesine izin vermesi fikri oluşturmaktadır. Rolls-Royce Dawn'ın neden arkadan açılan kapılara sahip olması gerektiği tam olarak bilinmiyor.

Otomobil tasarımcıları arkadan menteşeli kapıları seviyor. Otomobil fuarlarındaki birçok konsept otomobil, özellikle Volvo Concept Recharge gibi elektrikli otomobiller olmak üzere intihar kapılarını kullandı. Fakat diğer modern üretim arabaları küçültülmüş arkadan menteşeli kapılar da kullanılmıştı.