Eski oyuncusundan Jose Mourinho'ya destek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eski oyuncusundan Jose Mourinho'ya destek

Chelsea'de Mourinho ile beraber çalışan eski oyuncu Michael Essien, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'nun "Rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyordu." sözleri gündemdeki yerini koruyor.

DESTEK OLDU

Irkçılık tartışmalarına neden olan sözlerin ardından Mourinho'nun Chelsea ve Real Madrid'i çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Michael Essien sosyal medya hesabından Portekizli teknik ve Didier Drogba'nın olduğu bir fotoğraf paylaşarak destek oldu.

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