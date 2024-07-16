Eski özel harekatçı şeyh oldu. Hem erkek hem kadın müritlerine cinsel istismarda bulundu

Bursa’da ‘Ticani Tarikatının’ şeyhi olduğu iddia edilen sahte şeyh hakkında taciz suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Sahte şeyh hakkında CİMER’e de şikayetlerde bulunulduğu öğrenildi.

Birgün’den Timur Soykan’ın haberine göre, savcılığa suç duyurusunda bulunan 65 yaşındaki H.S.Y. tarikata nasıl girdiğini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Emekli matematik öğretmeni olan 65 yaşındaki kadın, İbn Arabi’yi araştırırken tarikatın derneği olan Arifane İlim Derneği’nin YouTube kanalını gördüğünü belirterek, sahte şeyhin vaazlarını dinledikten sonra tarikatla iletişime geçtiğini söyledi.

H.S.Y. 29 Ekim 2023 günü Bursa’daki 3 katlı dergaha gitti. 2 bin TL bağış yaptı. Ahmet Şahin Uçar, ona dergaha çok yakın olan misafirhanede kalabileceğini söyledi. Bu misafirhanede kadın müritler ve bazı karı koca müritler kalıyordu. Misafirhanenin anahtarı Ahmet Şahin Uçar’daydı. H.S.Y., babası hakim olduğu için hakimevinde kaldığını ve tarikatın misafirhanesine gitmediğini anlattı. Ancak Ahmet Şahin Uçar’ın “Özel soruların varsa odama gel” diyerek dergahın üçüncü katındaki odaya kendisini çağırdığını ama gitmediğini söyledi.

‘BENİ HAYAL EDECEKSİN YATAKTA BİLE…’

Evinde döndükten sonra tarikatın 32 kadın müridinin bulunduğu Bacıyan isimli WhatsApp grubuna eklendi. Burada dini sohbetler yapılıyordu. Ahmet Şahin Uçar’ın Telegram uygulaması üzerinden ve cep telefonundan her gün kendisine ulaştığını anlatan H.Y.S. şunları söylüyor:

“Ben 65 yaşındayım. Sahte şeyh bana ‘İlmen iyisin ancak yaşın seyri geç bu yüzden hızlıca ilerlemek ister misin?’ dedi. Bana ‘Hiç aşık oldun mu’ diye sordu. Daha sonra ‘Bana aşık olacaksın ve her yerde beni hayal edeceksin, namazda, zikirde ve yatakta bile. Çünkü fenafişşeyh olmalısın, yani şeyhte fahri olacaksın. Her hayalinde hem de buraya gelip misafirhanede ben seni kollarıma alacağım. Sana hakikate dair sırları öğreteceğim. Kimseye söyleme; maddi ve manevi yanımda olacaksın’ diye konuştu. Benim ‘Gassalim’ yani ölümü yıkayacak kişi olduğunu söyledi. Ona bir ölü gibi teslim olmamı anlattı. Ben kendisinin evli olduğunu, böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Ama ısrar ediyordu. ‘Seninle beraber olacağız, hakikatin sırlarına vakıf olacaksın’ diyordu.”

MÜRİTLERİNİ TACİZ EDİYORDU

Savcılığa suç duyurusunda bulunan H.S.Y., Ahmet Şahin Uçar’dan şikayetçi olan 3 kadın müridin ismini verdi. Benimle konuşmasında Ahmet Şahin Uçar’ın nur çeşmesinden bahsettiğini ve vitamin vereceğim diyerek kadın ve erkek müritlerini badelediğini iddia etti.

H.S.Y. “Bana temasta bulunamadı. Dergahta sahte şeyhin odası var. Kadın müritlerini yalnız bir şekilde buraya çağırıyor. Bunu kabul eden ve devam eden müritler var. Bunu yaşayıp tarikattan ayrılan kadınlar ise konuşmak istemiyor. Çünkü eşlerinin, akrabalarının bunu duymasını istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

POLİSLİĞİ BIRAKIP TAİRKAT KURDU

Taciz iddialarıyla gündeme gelen sahte şeyhin 15 yıl özel harekat polisliği yaptıktan sonra mesleği bırakıp tarikat kurduğu ortaya çıktı.

Sahte şeyh Ahmet Salih Uçar’ın YouTube kanalında anlattığına göre, Youtube 2005 yılında iki çocuğu henüz küçük yaştayken bir rüya görmüş. Bu rüyada Peygambere sarılıp ağlamış. Türkiye’de rüyayı yorumlatacak kimse bulamayınca Hacca gitmiş. Mekke’de, Medine’de kendisinin karşısına çıkıp rüyasını tabir edecek kişiyi beklemiş. Medine’de bulmuş, yaşlı bir dede ona Ticani Tarikatı’nın şeyhliğini vermiş. Üstelik bu yaşlı adam, Kurtuluş Savaşı’nda emperyalistlerle işbirliği yapan İskilipli Atıf’ın akrabasıymış. Ahmet Şahin Uçar, Türkiye’ye dönüp bir süre polisliğe devam ettikten sonra dergah kurmuş. Sakal bırakıp takkesini takmış, cübbesini de giyerek şeyh kılığına bürünmüş. Arapça öğrenmek için Sudan’a gittiğini de anlatıyor.