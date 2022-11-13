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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'dan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han televizyonlardan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 20:25
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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'dan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'dan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul’un merkezinde İstiklal Caddesi'nde patlama yaşandığını öğrendiğini belirterek, 'Pakistan hükümeti ve halkı, hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye halkına taziyelerini iletiyor ve yaralıların hızlı bir şekilde iyileşmesi için dualarını gönderiyor.' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari de Taksim Meydanı’nda yaşanan saldırıda can kaybı yaşanması sebebiyle son derece üzgün olduğunu ifade ederek, 'Bu matem anında Türk kardeşlerimizle tam dayanışma içerisindeyiz.' açıklamasını yaptı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, televizyonlardan yaptığı açıklamada, 'Bugün İstanbul'da çok sayıda kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısını kınıyorum. Pakistan adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Bu zor dönemde Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız.' dedi.

 

 

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