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Eski Pakistan Başbakanı Khan hastaneden taburcu oldu   

Pakistan'da uğradığı suikast girişiminde yaralanan eski Başbakan Imran Khan, tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu oldu.   

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 16:47
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Eski Pakistan Başbakanı Khan hastaneden taburcu oldu   

Eski Pakistan Başbakanı Khan hastaneden taburcu oldu   
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Eski Pakistan Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) Başkanı Imran Khan hastaneden taburcu edildi. Khan'a doktorları tarafından 10 gün dinlenmesi ve alçıda olan sağ ayağına ağırlık vermemesinin tavsiye edildiği öğrenildi. Shaukat Khanum Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Khan'ın tedavisine bir hafta daha devam edileceği ve gerek görülürse bilgisayarlı tomografi çekileceği belirtilerek, "Imran Khan'ın vücudunda 4 kurşun parçası vardı. Sağ bacağında ise kırıklar mevcuttu" denildi. 

Khan'ın vücudundaki kurşun parçaları yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatla temizlenmişti. 

NE OLMUŞTU?

Eski Pakistan Başbakanı Khan, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti. Konvoya Punjab eyaletinin Wazirabad kenti yakınlarında bir saldırgan tarafından ateş açılmış ve Khan bacağından yaralanmıştı. En az 1 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı olayda saldırgan suçunu itiraf ederek, "Sadece Imran Khan'ı öldürmek istedim, başkasını değil" demişti. 

                                         

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