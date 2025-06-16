Eski Paşa'dan itiraf gibi açıklama! İsrail’e atılan füzeleri ABD böyle engelledi

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Eski Paşa'dan itiraf gibi açıklama! İsrail’e atılan füzeleri ABD böyle engelledi

İsrail ile İran arasında çatışmalar sürüyor. Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, İsrail’e atılan füzelerin ABD tarafından nasıl engellendiğini açıkladı.

İsrail ile İran arasında, İsrail’in saldırısıyla başlayan çatışmalar, dördüncü gününde devam ediyor.

HAVADA İMHA EDİLİYOR

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, CNN Türk’te katıldığı Gece Görüşü programında yaptığı açıklamada, Yemen’den İsrail’e atılan üç füzenin ABD’ye ait savaş gemileri tarafından havada imha edildiğini söyledi.

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Pekin, füzelerin yok edilmesinde Türkiye’nin Malatya Kürecik’te bulunan NATO radar üssü ve İsrail’deki radar sistemlerinden alınan istihbaratın kullanıldığını belirtti.

Pekin, şunları söyledi:

"Bu bölgede Amerikalıların hava savunma gemileri var. Bunlar üzerindeki füzelerin menzili 160 kilometre. Bunlara doğrudan radar vasıtasıyla ikaz ediliyor. Nereden biliyor musunuz? Bir tanesi bizim Malatya'da bulunan Kürecik, diğeri İsrail'de. Merkez Rammstein, oraya gönderiliyor. Buradan da gemilere gönderiliyor. Gemiler de düşürüyor."

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