Kaynak: İHA
Eski patronunun bacağına sıkıp kayboldu

Çorum'da bir kişi, eski patronunu silahla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, Yeniyol Mahallesi Sel Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, sokak üzerindeki oto yıkamacıya gelen eski eleman S.K. ile iş yeri sahibi M.F.A. arasında münakaşa çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.K., M.F.A.’ya pompalı tüfekle ateş etti. M.F.A. bacağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

