Eski paylaşımına gönderme yaptı. Kılıçdaroğlu'ndan EYT paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT’lilere yönelik düzenlemeden 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağını ve herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını açıklamasının ardından bugün sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 18 Temmuz'daki "EYT... Loading (Yükleniyor)" paylaşımını hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.