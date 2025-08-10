Eski sağlık bakanı hayatını kaybetti

Eski sağlık bakanlarından 75 yaşındaki Halil Şıvgın, hayatını kaybetti.

Bir süredir özel Başkent Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Şıvgın'ın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şıvgın'ın cenaze programının henüz netleşmediği bildirildi.

DERVİŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için taziye mesajı yayımladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimize hizmetleriyle iz bırakmış, 46. Hükümet'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 47. Hükümet'te ise Sağlık Bakanı olarak görev yapmış değerli devlet ve siyaset insanı, kıymetli büyüğümüz Halil Şıvgın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

