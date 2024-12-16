Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesine saldırı. Camları kırdı, otomobiliyle duvar çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na ait Özel Avcılar Hospital'a saldırı düzenledi. Çocuğunu yanlış tedavi gördüğünü öne süren alkollü bir kişi camları kırdı, otomobiliyle duvara çarptı.

Türkiye'yi sarsan Yenidoğan çetesi soruşturmasında kapısına mühür vurulan Özel Avcılar Hospital'a saldırı...Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nın hastanesi olan Özel Avcılar Hospital'de, çocuğunun yanlış tedavi gördüğü iddia eden alkollü bir kişi kaldırım taşı ile camları kırdı. Otomobiline binen kişi daha sonra hastanenin duvarına aracıyla çarptı.

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Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital'a saldırı düzenledi. Çocuğunun hastanede yanlış tedavi sonrası zarar gördüğünü ileri süren alkollü bir şahıs, hastanenin camlarını kırdı, duvarına arabayla çarptı. Adam gözaltına alınırken, yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, bugün sabah saatlerinde Avcılar'da yaşandı. Edinilen bilgilere göre yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen ve bir süre önce kapatılan hastanelerden Avcılar Hospital'da çocuğu tedavi gören Ö.Y. isimli adam, alkol içtikten sonra hastane önüne geldi.

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Ö.Y. eline geçirdiği demir duba ve tekmelerle hastane kapısını ve camlarını kırdı. Ardından aracı ile geri manevra yaparak hastane duvarına da zarar verdi.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan testte alkollü çıkan sürücü Ö.Y. polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Olay anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısın kapıyı tekmelemesi ve aracı ile çarpması yer aldı.

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