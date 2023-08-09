Eski şampiyon galibiyetle geri döndü

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Caroline Wozniacki, 2020'de tenisi bırakmıştı. Geri dönme kararı alması sonrası çıktığı ilk maçta galibiyet aldı.

KAYNAK: AA
Eski şampiyon galibiyetle geri döndü

2020 Avustralya Açık'ın ardından aktif kariyerini noktalayan ve 2 çocuk dünyaya getiren Wozniacki, Kanada Açık Turnuvası ile kortlara döndü.

Montreal kentinde düzenlenen sert kort turnuvasına özel davetle katılan Wozniacki, ilk turda klasmanın 115. basamağındaki Kimberly Birrell ile karşı karşıya geldi.

33 yaşındaki Danimarkalı raket Wozniacki, Avustralyalı rakibini 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Wozniacki, 2. turda Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova ile karşılaşacak.

Grand slam turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu 2018 Avustralya Açık'ta elde eden Wozniacki, 2009 ve 2014 ABD Açık'ta ise final oynadı.

Kariyerinde 30 tekler şampiyonluğu kazanan Wozniacki, 71 hafta boyunca kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı. (AA)

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