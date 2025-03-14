Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkında tutuklama talebi

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 26 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi



İstanbul’da, terör örgütü DHKP/C’ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlandığı ve başka bir şirket üzerinden örgütün fonlandığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 26 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.