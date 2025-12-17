Tutuklu avukat Rezan Epözdemir Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Rezan Epözdemir hakkında tutukluluğa devam kararı verildi. Aynı soruşturmada adı geçen eski savcı Cengiz Çallı ise tutuklandı.

EPÖZDEMİR HAKKINDA TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Avukat Rezan Epözdemir’in tutukluluğunun devamına karar verildi. Epözdemir’in, rüşvet almasına aracılık ettiği ileri sürülen ve aynı davada yargılanan eski savcı Cengiz Çallı ise duruşmada tutuklandı."

NE OLMUŞTU?

Avukat Rezan Epözdemir hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren ve rüşvet iddialarında adı geçen eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın kâtibi Kürşat Yılmaz, kendilerinin yürütmediği soruşturmalarda Epözdemir'in Çallı'nın sorgulama ekranını kullanarak tarafların bilgilerini sorguladığını ileri sürdü.

Yılmaz, Epözdemir'in vekâlet sunmayı düşündüğü dosyaların hâkim ve savcılarına Çallı üzerinden ulaşarak dosyaların hızlandırılması talebinde bulunduğunu iddia etti. Yılmaz ayrıca, Epözdemir'in müvekkilinin yurt dışı yasağının kaldırılması için Çallı'ya diğer hâkim ve savcıları arattığını ve yasağını kaldırdığını öne sürdü. Yılmaz ifadesinde, ''Epözdemir hakkındaki soruşturmayı duyunca Çallı'nın korumasını arayarak şerh kararını kaldırmak üzere koruma şubeye gitmesini söyledi'' dedi.