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MasterChef yarışmacısı Burak Kaya hakkında şok eden şiddet iddiası. Eski sevgilisi konuştu

MasterChef'te yarışma heyecanı devam ederken, zaman zaman gergin anlar da yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Burak Kaya ile Gamze arasında yaşanan tartışma büyük tepki çekmişti. Burak Kaya hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı.

Galeri Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 11:44
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 12:25
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MasterChef'te yakışıklılığıyla dikkat çeken Burak Kaya hakkında ortaya çıkan bazı bilgiler sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz günlerde oyuncu olduğu ortaya çıkan Burak Kaya hakkında, Ata Benli'den gelen şiddet iddiaları çok konuşuldu.

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Geçtiğimiz bölümlerde Burak Kaya ve Gamze Tosun tartışmış, Kaya Tosun hakkında 'Geri zekalı dedim, çakal dedim yüzüne de söylerim.' ifadelerini kullanmıştı.

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Somer Şef, 'Eğer böyle bir laf söylediysen biz buna izin vermeyiz... Bu hakaret' demişti.

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Burak'ın hiç kimseyi konuşturmaması ve ispiyonladı Gamze beni demesi üzerine Mehmet Şef, 'Sürekli kendi haklı olduğunu düşünür bir durumdasın, orada ben vardım ve bana göstermedi. Benim için iki yarışmacı da aynıdır. O bana göstermedi demek ki ispiyon değil. Ne diye Gamze senden özür dileyecek özür dilemesi gereken bir kelime var mı?' dedi.Gamze'nin sadece Burak'ın hakaret ettiğini kendisinin öyle bir şey söylemediğini dile getirmesinin ardından Mehmet Şef Burak Kaya'ya dönerek, 'O zaman sen özür dileyeceksin. Dile' dedi.Burak, 'Özür dilerim. Bir daha özür dileyeceksin sen benden' demesi ise bardağı taşıran son damla oldu.Mehmet Yalçınkaya, 'Oğlum sen özür dileyeceksin o dilemeyecek! Özür dile ve devamını getirme' demişti.

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Sonrasında Burak Kaya'nın reklamlarda ve dizilerde rol alan bir oyuncu olduğu ortaya çıkmıştı.

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Reklam filmlerinde rol alan Burak Kaya'nın Elif adlı dizide de rol aldığı ortaya çıkmıştı.

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Ancak iddialara bu kez daha vahim. İddiaların kaynağı ise Ata Benli.

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Burak Kaya'nın eski sevgilisinin kendisine ulaştığını iddia eden Ata Benli, telefon konuşmasından bazı kayıtları yayınladı. Burak Kaya'nın eski sevgilisine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında yer alan ifadeler şu şekilde.

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“'Bana 'o....' diyordu bak kelimesi, kelimesine. Ayna bağımlısı, kendisini aynadan alamaz. Böylelerinin televizyonda olmaması lazım. Okuyorum hakkında yazılan bir çok yorumu işte 'çok yakışıklı, çok yetenekli' ama görünenin arkasında böyle bir gerçek var. Umarım kimsenin canını yakmadan ayrılır.'

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Ayrıca Burak Kaya'nın eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi iddiaları arasında, Kaya'ın boğazına yapıştığı, Kaya'yı ailesine şikayet ettiği ve başka çare bulamayınca adresini değiştirdiği gibi ifadeler yer aldı.

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Bu yaşananlar üzerine Burak Kaya günün en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi. Hakkında araştırma yapanlarsa hakkındaki detayları duyunca inanamadı.

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İstanbul'da yaşadığı bilinen Burak, aslında oyunculuk yapıyor. Jüri üyeleriyle sohbet ettiği esnada daha önce Hollywood'da küçük bir rolde yer aldığını da dile getirdi.

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Reklam filmlerinde rol aldığını dile getiren Burak, 7 yıl ara vermesinin ardından yeniden kendini mutfakta görmek istemiş.

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2006 yılında ünlü Şef Max'ten mutfak eğitimi aldığı bilinen Burak, yarışmaya katıldığı ilk elemelerden itibaren dikkat çeken isimlerden.

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Burak Kaya hakkında araştırma yapanlarsa, Elif dizisinde rol aldığını görünce inanamadı.

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Çerkes kökenli olan Burak Kaya, İstanbul'da doğdu. Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nde mutfak bölümünü bitirdi.

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Sonrasında Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliğinden mezun olan Burak Kaya, ikinci üniversitesini de işletme bölümünde okudu ancak yarıda bıraktı.

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MasterChef Türkiye 2022'ye İstanbul'da katılan Burak Kaya 7 sene boyunca mutfağa ara verdikten sonra yeniden Yemek yapmaya başlamış.

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Geçmişte oyunculuk yapan Burak Hollywood'da küçük bir rolde oynamış.

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