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Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak: Yanlış anlaşıldım özür dilerim

Bir takipçisinden gelen "Aldatıldın mı?" sorusuna "Google'a bak" cevabını verdiği için eski sevgilisi Oğuzhan Koç'a gönderme yaptığı söylenen Zeynep Koçak, yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür diledi

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 14:21
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 15:05
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Eski sevgilisi Oğuzhan Koç'un kendisini Yağmur Tanrısevsin ile aldattığını ima eden Zeynep Koçak özür diledi

Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak: Yanlış anlaşıldım özür dilerim
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''Çok Güzel Hareketler Bunlar'' da tanışıp aşk yaşayan Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak, evlilik yolunda giden ilişkilerini noktalamış ve şarkıcı kısa süre içinde Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Takipçilerinden gelen ihanet sorusunu cevapladığı için Oğuzhan Koç'a gönderme yaptığı ileri sürülen Koçak, yanlış anlaşıldığını söyleyerek 26 Ağustos da Demet Özdemir ile evlenecek olan ve düğününe günler kalan Oğuzhan Koç'a tebriklerini iletti.

"YANLIŞ ANLAŞILDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Cevabından dolayı kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen Zeynep Koçak'tan yeni paylaşım geldi. Atıfta bulunduğu ihanetin Koç'la alakasının olmadığını belirten Koçak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili arkadaşlar, dün geceden beri uyuyamıyorum çıkan haberlerden dolayı. Beni sürekli takip edenler çok iyi bilir ki "Google it" her soru cevapta mutlaka yazdığım bir şeydir. Burada da atıfta bulunduğum 7-8 sene önce biten ilişkim değil, YouTube kanalımda bu konuyla alakalı yaptığım geyiklerdir. Bu güne kadar bir kere bile bu konuyla alakalı konuşmadım, konuşmam da. Neredeyse ilkokul aşkım denecek kadar geçmişte kalmış bir ilişkiyle alakalı hiç konuşmam.. Ben yanlış anlaşıldığım için özür dilerim, ama siz de bu iki insanın en güzel gününe günler kala gündemi bununla meşgul etmeyin lütfen..."

Bilindiği üzere Zeynep Koçak uzun zaman Oğuzhan Koç ile bir ilişki yaşamış ve bu aşk Oğuzhan Koç'un Zeynep Koçak'ı Yağmur Tanrısevsin ile aldattığı iddialarıyla son bulmuştu.

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