Eski sevgilisini, annesini ve kız kardeşini bıçakladı

Kaynak: İHA

Kayseri'de 19 yaşındaki A.P. yolda karşılaştığı eski sevgilisi S.A. ile annesi ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.

Olay, saat 22.30 sularında Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşti. A.P., iddiaya göre, yolda karşılaştığı eski sevgilisi S.A. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada A.P., üzerinde taşıdığı bıçakla eski sevgilisi S.A., annesi M.A. ile kız kardeşi Z.B.A.'yı bıçakladı.

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Saldırıya şahit olanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile kızları, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Polis A.P.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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