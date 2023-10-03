Eski sevgilisini öldürüp, erkek arkadaşını yaralayan polis intihar etti

İzmir’in Konak ilçesinde polis memuru Adnan Erman Özbek (41), sokakta karşılaştığı eski sevgilisi Elvin Özütaştan’ı (42) tabancayla vurarak öldürdü.

KAYNAK: DHA
Eski sevgilisini öldürüp, erkek arkadaşını yaralayan polis intihar etti

Özbek, aynı zamanda Özütaştan’ın yanındaki erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu’nu (46) da ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan Özbek, bugün evinde intihar etti.

Olay nasıl gelişti?

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Göztepe Mahallesi 100/1 Sokak’ta meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Adnan Erman Özbek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu’nda (MYO) öğretim görevlisi olan eski sevgilisi Elvin Özütaştan ve erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu ile sokakta karşılaştı. Özbek, iddiaya göre; bir süre birlikte olduğu Özütaştan ve Berberoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Özbek, beylik tabancasını çekerek Özütaştan ve Berberoğlu’na ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Özütaştan ve Berberoğlu kanlar içinde yere yığıldı. Özbek ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılardan Elvin Özütaştan’ı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Fehmi Kaan Berberoğlu’nu ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Özütaştan hayatını kaybetti. Eski milli yüzücü olduğu öğrenilen ve saldırıda 7 kurşun yarası alan Berberoğlu’nun ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Polis memuru evinde intihar etti

Olayın ardından meslektaşları tarafından aranan polis memuru Adnan Erman Özbek ise bugün Güzelbahçe’deki evinde başına dayadığı tabancasıyla intihar etti. Evde yapılan incelemede Özbek’in yaşadığı gönül ilişkisini anlattığı bir de intihar mektubu bulundu.

Baba acılı konuştu

Öte yandan yaşadığı Konya’dan İzmir’e gelen Elvin Özütaştan’ın babası Derviş Özütaştan (71), kızının 2 çocuğu olduğunu ve polis memuru Adnan Erman Özbek’in kızını rahatsız ettiğini söyledi. Baba Özütaştan, “Kızım bana ‘Baba, hayati tehlikem var’ dedi. Ben de Konya’dan yola çıktım ama kötü haberi aldım” dedi.

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