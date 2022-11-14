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Kurgusal karakter Harley Quinn olan Hande Sarıoğlu: Spikerlikten deliliğe...

Sosyal medyada yayınladığı dans videosunun ardından Habertürk'ten ayrılmak zorunda kalan spiker Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından film karakteri "Harley Quinn" kılığına girdiği bir video yayınladı

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 11:27
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Eski spiker 'Gerçek Kötülerin Kraliçesi Harley Guinn' kıyafetine girerek video paylaştı

Kurgusal karakter Harley Quinn olan Hande Sarıoğlu: Spikerlikten deliliğe...
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YouTube kanalında program yapan ünlü spiker Hande Sarıoğlu, yeni bölümünde Harley Quinn oldu.

"Beni çıldırtıyorsun"

Programı beraber sunduğu Ertan Süzgün'e oldukça yakın davranan ünlü sunucu, Süzgün'e ''Beni çıldırtıyorsun ayol.'' sözleriyle kur yaptı. Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün'e ''Her kadının, doğru bir erkeğin ortaya çıkarabileceği çılgın bir yanı vardır. O erkek de sensin. Beni çıldırtıyorsun ayol, şu halime bak.'' sözleriyle haykırdı.

''Ben spikerdim deli oldum''

''Ben spikerdim deli oldum.'' diyen Hande Sarıoğlu, sunucu arkadaşına ''Yanıma pijamayla gelmişsin, bir bana bak bir de sana.'' diyerek sitem etti

Ünlü isim, kurgusal film karakteri Harley Quinn kılığına girdiği video paylaşımında file çorap giyerek kamera karşısına çıktı.

Sarıoğlu,  paylaşımına "Hi booysss, Harley Quinn, nice to meet you

Handekaplı Ertan Harley Quinn cosplay bölümü Oley TV youtube kanalında yayındaa oley.com

Bir karakter olsam, Harley Quinn olurdum, hayatıma böyle devam edebilirim, o kadar kendimi buldum 

Siz Harley Quinn’i bir de maç tahmini yaparken görün" notunu düştü. 

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