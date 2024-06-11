Eski Süper Lig kulübünün satışında flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Eski Süper Lig kulübünün satışında flaş gelişme

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Adanaspor satışa çıkmıştı. Görüşmelerde pürüz çıktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, bir süredir iş insanı Ergin Göleli ile kulübün satışı konusunda görüşme halindeydi. Yapılan pazarlıkların ardından bugün flaş bir gelişme yaşandı.

Adanaspor; kulübün devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını duyurdu.

ergin-goleli-adanaspor-yeni-baskan-haber-2025.webp

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Adanaspor'un devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmeler maalesef olumlu sonuçlanmamıştır. Devir sürecinde her iki taraf tarafından mutabık kalınan şartların alıcı firma tarafından yerine getirilmemesi sebebiyle süreç iptal edilmiştir."

gpz-p0rxwaatj0n.jpeg

Açıklamada, Adanaspor ile ilgilenen diğer şirket ve şahıslarla görüşmelere devam edileceği belirtildi.

İlgili Haberler
Milyonlarca emekli bayram öncesi kara kara düşünüyor: İkramiye var, maaş yok!
Samsunspor başkanı milyarlık anlaşmaya imza attı. Venezuela yıkıldı
Son Haberler
Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı Spor
Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı
Sunay Şener yapay zekanın iş hayatına entegrasyonuna dair açıklama Gündem
Sunay Şener yapay zekanın iş hayatına entegrasyonuna dair açıklama
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek Gündem
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Veda Partisi vizyona giriyor Kültür Sanat
Veda Partisi vizyona giriyor
Milyonlarca emekli bayram öncesi kara kara düşünüyor: İkramiye var, maaş yok! Ekonomi
Milyonlarca emekli bayram öncesi kara kara düşünüyor: İkramiye var, maaş yok!
Halıya sarılarak öldürülen Sedef Güler'in son görüntüsü ortaya çıktı Yerel Haberler
Halıya sarılarak öldürülen Sedef Güler'in son görüntüsü ortaya çıktı
İngiltere'de Kral Charles'ın ilk resmi portresi tahrip edildi Video
İngiltere'de Kral Charles'ın ilk resmi portresi tahrip edildi