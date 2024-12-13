Eski Süper Lig müdavimi Denizlispor'da büyük kriz! Kulübün anahtarı valiliğe teslim edilecek

Nesine 3. Lig'in 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'da ertelenen olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmayıp, mevcut başkan ve yönetim kurulu da görevinden istifa edince, kulüp için adeta kriz harlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda 4 Aralık'ta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen ve bugün tekrar aynı salonda yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmadığı duyuruldu.

Mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulunun görevinden istifa ettiği belirtilen açıklamada, yarın kulübün anahtarlarının valilik ve belediyeye teslim edileceği kaydedildi.

UEFA'DA 4. TURA KADAR YÜKSELMİŞTİ

2003-2004 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil eden yeşil-siyahlı ekip Fransa'nın Lorient, Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag ve Fransa'nın Olympique Lyon takımını eleyerek 4.tura yükselme başarısını göstermişti.