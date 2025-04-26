Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu karakolluk oldu

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Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu karakolluk oldu

Aleyna Kalaycıoğlu, bir taksiciyle yaşadığı sorunu paylaştı. Köpeği nedeniyle taksiye alınmadığını belirten Kalaycıoğlu, "Beni aldığı yere bırakmak yerine kapıları kilitleyip zorla karakola getirdi!" dedi.

Katıldığı Survivor yarışması ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, bu kez taksici ile yaşadığı tartışma ile gündeme geldi.

Aleyna Kalaycıoğlu, yaşadığı sorunu takipçileri ile paylaşırken İstanbul'daki taksi sorununun bir an evvel çözülmesi gerektiği vurgusunu da yaptı.

Aleyna Kalaycıoğlu bindiği taksinin şoförü ile karakolluk oldu. Ünlü isim o anları telefonuyla kaydetti.

Köpeğiyle bir taksiye binen Kalaycıoğlu, taksi şoförünün kendisini araçtan indirmek istemesi ile tartışma yaşadı. Kalaycıoğlu, taksici tarafından karakola götürüldü.

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Paylaşım yapan Aleyna Kalaycıoğlu, "Taksiye bindim ve yolda 'köpeğini alamam in!' diye konuşmaya başladı. Takside bekliyoruz, ben de inmiyorum. Bu benim taksicilerle yaşadığım kaçıncı vaka bilmiyorum. Şimdi polis bekliyoruz." dedi. Kalaycıoğlu bir sonraki paylaşımında taksi şoförünün kendisini karakola getirdiğini, aracın kapılarını da kilitlediğini sözlerine ekledi.

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Bu paylaşımın üzerine bir paylaşım daha yapan isim, "Bazı güzel yürekli ve işini güzel yapan taksicileri tenzih ederek konuşuyorum, hepinizden ülkece çok sıkıldık, biri trafik var diye almaz, biri o sokağa giremem diye yolda bırakır. Biri hayvanın var diye almaz, biri sormadan sigara içer, geri kalanın %10'u turistleri dolandırır! Yeter be! Nedir sizden çektiğimiz! Kimse sizin külüstür ve aracınıza ve her şeyden önce o suratınıza mecbur değil! Sanki babalarının hayrına götürüp getiriyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

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