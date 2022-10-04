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Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor

Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi'nin geleceği için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 21:00
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Eski takımı Barcelona'ya gitmesi gündemde olan Messi'nin kararını henüz vermediği ortaya çıktı

Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor
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Fabrizio Romano'nun haberine göre, eski takımı Barcelona'ya geri döneceği haberleri çıkan Arjantinli süperstar geleceği için kararını vermedi. Messi'nin, PSG'de mi kalacağına ya da yeni bir transfer yapacağına dair kararını 2023 yılında vereceği aktarıldı.

Barcelona'nın yanı sıra MLS ekiplerinden Inter Miami de 35 yaşındaki futbolcuya yakından ilgi gösterirken, PSG de Messi'ye yeni sözleşme teklifinde bulundu.
Messi'nin, Fransız ekibi ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor.
Geçen yılın aksine bu sezona oldukça formda başlayan Lionel Messi, çıktığı 12 maçta 7 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

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