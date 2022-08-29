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Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: Şehirlerin kurtuluş yıl dönümlerinin kutlanmasına karşıyım

Rize'nin fethinin 561’inci yılı etkinlikleri kapsamında konuşan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Şehirlerin kurtuluş yıl dönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz" sözlerini sarf etti.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 01:39
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 01:41
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Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman şehirlerin kurtuluş yıl dönümlerinin kutlanmasına karşıyım şeklinde konuştu

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: Şehirlerin kurtuluş yıl dönümlerinin kutlanmasına karşıyım
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Rize’nin fethinin 561’inci yılı dolayısıyla Valilik, Belediye ve Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı (RİDEVA) tarafından bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Kent merkezinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinin ardından 150 metrelik Türk bayrağı ile kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Vali Kemal Çeber, AK Parti Milletvekili Osman Aşkın Bak, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Yusuf Yılmaz, RİDEVA Başkanı Recep Albayrak ve vatandaşların katıldığı yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Mehteran takımı eşliğinde 150 metrelik bayrakla yapılan yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüş İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde sona erdi.

Kültür merkezinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eski Başkanı İsmail Kahraman’ın da katılımıyla ‘Rize’de tarihi bir an, Fatih Sultan Mehmed Han’ vecizesiyle etkinlik gerçekleştirildi.

“KESİNLİKLE KARŞIYIM”

Programda konuşan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. 'Ben esirdim, esaretim bitti, ben köleydim' diye ikrarda bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir, bu yanlıştır, böyle şey olmaz.

“FETİHLER KUTLANIR”

Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin bir milletiz biz. Biz köklü bir devletiz. Zaferlerle dolu bizim tarihimiz. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki.

“ÇARPIŞMADIK, DÖVÜŞMEDİK”

2 Mart'ta da aynı şey var. Ruslar çekildi gitti. Çarpışmadık, dövüşmedik, vuruşmadık. Tarihi doğru dürüst niye bilmiyoruz? Övünecek büyük bir tarihimiz varken kölelikten kurtulduğumuz tarihe niye bayram diyeceğiz. Fethettiğimiz tarihe diyeceğiz” dedi. (DHA)

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halk
29.08.2022 05:26
topyekün kurtarilmadi bu ulke.mücadelelerle asama asama kurtarildı iller ve ülke kuruldu.o nedenle anlamsız degil illerin kutlamaları.bagımsızlık bilincini tazeleme için de şart.gerisi laf  
 
yahya
29.08.2022 05:08
Bunlar kurtuluş savaşına düşmanlar, ülkenin kurtuluşuna kurulan cumhuriyete düşmanlar. Bunlar Atatürk'e düşmanlar. Atatürk'e düşman olanların bu devlete bu millete dost oldukları görülmemiştir.  
 
Atakan
29.08.2022 05:05
9 Eylul İzmir'in kurtuluşu günü yaklaşıyor. Bütün hasetlik burada.Neden kutlanmazmis? Gerekçe ne? ( Gerekçe Atatürk, Kuvayı milliye )  
 
TÜM YORUMLAR (21)
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