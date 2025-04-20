Eski TBMM Başkanvekili’nin evinde cinayet! Annesini acımasızca öldürdü

İzmir’in Foça ilçesinde yaşanan dehşet verici bir olay, tüm bölgeyi sarsıntıya uğrattı. Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar’ın oğlu C.I. (28), annesi Gülay Işıklar’ı (54) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, jandarma tarafından adliyeye sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Foça’nın Bağarası Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, C.I., henüz bilinmeyen bir nedenle evde annesi Gülay Işıklar’a tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gülay Işıklar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Işıklar’ın cansız bedeni, yapılan ilk incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi’ne, oradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cinayet şüphelisi C.I., jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Foça İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, jandarma soruşturmayı derinleştiriyor.

FEHMİ IŞIKLAR’IN SİYASİ GEÇMİŞİ

Fehmi Işıklar, Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli bir figür olarak tanınıyor. 1987’de Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Işıklar, 1990’da partisinden istifa ederek Halkın Emek Partisi’nde (HEP) genel başkanlık yaptı. 1991 seçimlerinde SHP’den Diyarbakır milletvekili olarak TBMM’ye giren Işıklar, bu dönemde TBMM Başkanvekilliği görevini üstlendi. Ayrıca SHP ve CHP’de genel başkan yardımcılığı gibi kritik görevlerde bulunan Işıklar, siyasi kariyeri boyunca üç farklı partide aktif rol aldı.