Eski TBMM Başkanvekili’nin oğlu annesini öldürmüştü. Cinayetle ilgili şok detaylar ortaya çıktı

İzmir’in Foça ilçesinde, eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar’ın oğlu Can Işıklar (28), annesi Gülay Işıklar’ı (55) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından “kazayla vurduğunu” iddia eden Can Işıklar, “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin detayları, aile içindeki trajediyi ve tartışmaları gün yüzüne çıkardı.

SİLAH SESLERİYLE ORTAYA ÇIKAN TRAJEDİ

Olay, Foça’nın Hacıveli Mahallesi’nde bulunan aile evinde meydana geldi. Evden gelen silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, Gülay Işıklar’ın göğsünden vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan Can Işıklar, jandarma tarafından gözaltına alındı.

“KAZAYLA VURDUM” İDDİASI

Soruşturma kapsamında, Can Işıklar’ın ilk ifadesinde annesini kazayla vurduğunu söylediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, olay günü alkollü araç kullanan Can Işıklar, bir trafik kazası yaptıktan sonra eve döndü. Annesiyle tartışmaya başlayan Işıklar, masada bulunan tabancayı almak isterken arbede yaşandı. Bu sırada silahın ateş aldığı ve kurşunun Gülay Işıklar’a isabet ettiği belirtildi. Ancak soruşturma, olayın kaza mı yoksa kasıtlı mı olduğunu netleştirmek için derinleştiriliyor.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından adliyeye sevk edilen Can Işıklar, nöbetçi hakimlik tarafından “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla tutuklandı. Şüpheli, İzmir Şakran Cezaevi’ne gönderildi. Gülay Işıklar’ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

FEHMİ IŞIKLAR’IN SİYASİ KARİYERİ

Olayın merkezindeki Ahmet Fehmi Işıklar, Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli bir isim. 1987’de Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den (SHP) Bursa Milletvekili seçilen Işıklar, 1990’da partisinden ayrılarak Halkın Emek Partisi’nde (HEP) Genel Başkanlık yaptı. 1991’de SHP’den Diyarbakır Milletvekili olarak TBMM’ye giren Işıklar, bu dönemde TBMM Başkanvekilliği görevini üstlendi. Ayrıca SHP ve CHP’de Genel Başkan Yardımcılığı gibi kritik roller aldı.