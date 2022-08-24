4 kadını evlik vaadiyle kandıran ünlü teknik direktör hakkında korkunç iddia: Ölümle tehdit

Eski futbolcu ve teknik direktör Önder Deniz Kolgu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kolgu’nun ilk olarak büyük kızının okulu için müvekkilinden 40 bin lira para istediğini Suç Duyurusu dilekçesinde belirten S.K.’nin avukatı Handan Bakbak, “Kolgu, ‘Peşimde silahlı adamlar var, tefeciden borç aldım, senin de benim de can güvenliğimiz tehlikede’ diyerek müvekkili korku, stres ve baskı altında bırakarak kandırmış ve bu kez de 70 bin lirasını almıştır.

Spor çevresinde annesinin öldüğünü söyleyen ve gazetede ölüm ilanı veren Kolgu, müvekkili de kandırmış, sonradan annesinin hayatta olduğunu ve bunu uydurduğunu söylemiştir.

LÜKS HAYATINI BÖYLE SÜRDÜRDÜ

Yaşadıkları yüzünden yüksek tansiyon hastası olan müvekkil, canıyla ve borçlarıyla uğraşırken, yakın arkadaşı, Önder Deniz Kolgu’nun başka bir kadın ile lüks yaşantısının olduğunu, kızları ve eski eşiyle yurtdışı seyahatleri yaptığını ve lüks eğlence mekânlarında çekilen gazetelerdeki çeşitli fotoğraflarını göstermiştir. Dolandırıldığını anlayan müvekkil, Kolgu’ya verdiği paraları alabilmek için icra takipleri başlatmıştır” dedi.

BU İLK DEĞİLMİŞ

Müvekkilinin yaptığı araştırmalarda kendisi gibi 4 kadının da evlilik vaadiyle kandırılıp paralarının alındığını öğrendiğini belirten avukat Handan Bakbak, dava dilekçesinde şunları ifade etti:

MADDİ VE MANEVİ SÖMÜRÜ

“Kolgu mağduru kadınlar, birbirleriyle irtibata geçmiştir. Müvekkil de mağdur olan kadınlardan birinin duruşmasında tanık olarak dinlenmiştir. Duruşmada aleyhine tanıklık yaptığı için Kolgu tarafından Tehdit edilen müvekkil, o günden sonra şüpheli adamlar tarafından takip edilmiştir. Evlilik vaadiyle kandırılan, maddi ve manevi sömürülen müvekkilin can ve mal güvenliği kalmamıştır.”