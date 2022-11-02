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Şimdide Reha Muhtar 'Gittiği mekandan kovuldu' iddiası ortaya atıldı

Türkiye'de 90'lı yılların reyting rekortmeni Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında sular durulmuyor. Muhtar'ın Etiler'deki lüks bir mekândan kovulduğu öne sürüldü.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 12:04
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Eski Televizyoncu ile eski eşi arasında gerilim sürerken ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor

Şimdide Reha Muhtar 'Gittiği mekandan kovuldu' iddiası ortaya atıldı
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Türk televizyon tarihinin en farklı spikerleri arasında yer alan Reha Muhtar ile eski eşi ünlü oyuncu Deniz Uğur arasında velayet çekişmesi sürmeye devam ediyor.. 

Bu çekişme devam ederken Reha Muhtar hakkında birbiri ardından gelen söylentilerde bitmek bilmiyor. Muhtar hakkında dikkat çekici bir iddia daha ortaya çıktı. Muhtar'ın Etiler'de yer alan Da Mario isimli bir mekânı terk ettiği iddia edildi.

Oğluyla birlikte mekânda yer alan Muhtar, Uğur'la telefondaki kavgasında ağza alınmayacak küfürler  ettiği bu yüzden de müşterilerin rahatsız olduğu öne sürüldü. 

Müşterilerin rahatsız olmasıyla mekân müdürünün yanına gittiği  Reha Muhtar, yine iddiaya göre hiçbir uyarıya aldırış etmeden müdürün üzerine yürüyerek hakaretlerini sürdürmüş. Bunun üzerine garsonların  servis açmaması üzerine de oğluyla birlikte mekândan ayrılmış

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